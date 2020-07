Uudne analüüs suudab vähi tuvastada juba aastaid enne sümptomite tekkimist

Test, nimega PanSeer, suutis tuvastada maksa-, soole-, söögitoru, kõhu- ja kopsuvähki 95 protsendil osalenutel, kellel proovide võtmise ajal sümptomid puudusid, kuid hiljem diagnoositi vähk. kirjutas Nature.com. Mis teeb selle testi aga eriti murranguliseks, on selle võime vähki tuvastada kuni neli aastat enne tavapäraseid diagnoosimismeetodeid nagu näiteks biopsia.

Testis otsitakse kasvajatele omast DNA-d (ctDNA), mis on tänaseks juba teadlastelt omajagu tähelepanu pälvinud kui paljulubav vähi biomarker. CtDNA vähituvastamisvõimet on varemgi uuritud, kuid antud testi teeb ainulaadseks asjaolu, et neil oli ligipääs sümptomiteta inimeste vereproovidele, mis aitas välja töötada testi, mis suudab leida vähi tekkimise võimalust varem kui tavalised diagnoosimismeetodid.

Vähi võimalikult varajane diagnoosimine on märgilise tähtsusega, sest hilises staadiumis vähi vastu hetkel effektiivne ravimeetod puudub. Vähihaigete ellujäämise võimalus suureneb aga märgatavalt kui see avastatakse algstaadiumis, sest kasvajat on võimalik kirurgiliselt eemaldada või kergemate ravikuuridega ravida.

Testi väljatöötanud teadlased loodavad, et sarnaseid vereanalüüse tehakse tulevikus rutiinselt tervisekontrollides kõikidele, praegu keskendutakse samas inimestele, kellel on soodumus vähi tekkimiseks. Teadlased tõdevad, et vaja on teha veel ulatuslikke uuringuid, et kinnitada testi potentsiaali vähi varajaseks tuvastamiseks.