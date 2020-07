Koroona pani maailma seisma

Rongide liikumine, ehitus ja kõiksugu muu inimtegevus ei tekita mitte ainult saastet, vaid kajastub ka maakera värisemises. Muidugi on see värin õrn ega ole võrreldavgi maavärinate või vulkaanipursetega, kuid olemas ta siiski on. Koroonapandeemia ja -karantiinide ajal vähenes see inimtekkeline seismiline müra aga pea 50 protsenti, selgub värskest uuringust.