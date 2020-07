Tehisintellekti loojatel valmis uus võimekas mudel

GPT-3 on algoritmi poolest sarnane 2019. aastal avaldatud GPT-2-ga, kuid sisaldab ligi 100 korda rohkem parameetreid – 175 miljardit parameetrit 1,5 miljardi asemel.

Viimastel nädalatel on palju räägitud OpenAI arendatud keelemudelist GPT-3, mis suudab genereerida inimlikku teksti ja programmikoodi. Kas see tähendab, et oleme avanud ukse tulevikumaailma, kus inimese antud ülesannet suudab lahendada inimese enda loodud tehisintellekt?