NASA Marsi raketi õhkutõusu näeb otseülekandes homme kell 14.50!

Otseülekanne algab kell 14.00 Eesti aja järgi ning kestab mitu tundi. Raketi start on plaanitud 14.50-ks. Otseülekannet saab jälgida NASA veebilehel või Youtube’i kanalil .

Perseverance’ist saab viies NASA Marsi kulgur ning selle ülesanneteks on Marsi pinnal iidse elu märkide otsimine, Marsi geoloogia uurimine ja proovide kogumine.

Hea paik elu otsinguteks

Praeguses Jezero kraatris asus minevikus hiiglaslik järv. Seetõttu on see heaks paigaks mikroobse elu märkide otsinguteks pinnase sees.

Perseverance on varustatud mitme anduri ja sensoriga, sealhulgas röntgenkiirgusega spektromeetri ja UV laseriga, mille abil on võimalik pinna keemilist koostist uurida.

Samuti on kulguri ülesandeks koguda pinnase ja kivimite proove ning jätta neid Marsi pinnale, et tulevased Marsi missioonid saaksid need proovid üles korjata ja Maale põhjalikumaks analüüsiks viia.