Hiidpandade väljasuremise peatamiseks on viimase 60 aasta jooksul kulutatud hiiglaslikke ressursse ning pandast on saanud Maailma Looduse Fondi sümbol. Hiinlaste jõupingutused kandsid lõpuks vilja 2016. aastal, kui hiidpandade staatus muutus «ohustatud» liigist «ohualtiks» liigiks.

Eile aga kirjutas ajakiri Nature Ecology & Evolution, et pandade kaitsealadel elavate kiskjate - leopardid, lumeleopardid, hundid ning punahundid - levikualad on vähenenud drastiliselt ning see on viinud huntide ja punahuntide funktsionaalse väljasuremiseni ehk nende võimetuseni täita enda rolli ökosüsteemis mitmel kaitsealal.