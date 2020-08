Keemikud lahendasid 150-aastase väljakutse

Mõni aastakümme hiljem selgus katsetest pigmentidega, et ereda värviga ja helendavad (need omadused käivad sageli käsikäes) ained kipuvad tahkes olekus kaotama neid omadusi, mis neil on lahuses. Üldine strateegia sellega toimetulekuks on jäänud probleemiks tänapäevani.