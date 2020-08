Suri Eesti teaduste akadeemia akadeemik Tšeslav Luštšik

Akadeemik Luštšiku peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud tahkisefüüsika, laia keelutsooniga materjalide optika ja spektroskoopia. Ta on rajanud rahvusvaheliselt tunnustatud isolaatorkristallide füüsika koolkonna Tartus ning mõjutanud selle valdkonna arenguid mitmetes riikides. Ta on kolme monograafia ja üle 400 teaduspublikatsiooni autor või kaasautor.