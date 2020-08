Venemaal kiiruga tehtud koroonavaktsiin pahandab eksperte üle maailma

11. augustil teatas Venemaa president Vladimir Putin, et sealsed tervishoidu reguleerivad ametkonnad olid esimesena maailmas registreerinud laialdaseks kasutuseks koroonaviiruse vaktsiini, kuid teadlased üle maailma hoiatavad nüüd et selline otsus on ohtlikult tormakalt tehtud. Venemaa ei ole lõpetanud vaktsiinide arendamises vajalikke ulatuslikke kliinilisi teste ning vastava kontrollita vaktsiini kasutusse andmine võib seda saavate inimeste tervise ohtu seada ning aeglustada ka ülemaailmseid vaktsiini loomise pingutusi.

«Võimalus, et venelased neid meetmeid ja samme vahele jätavad, on põhjus, miks meie vaktsiiniteadlaste kogukond mures on. Kui nad midagi valesti teevad, võib see kogu globaalsele ettevõtmisele kahju teha,» ütles Nature’le Houstonis Texases asuva Baylori Meditsiinikolledži vaktsiiniteadlane Peter Hotez.