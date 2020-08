Kliimasoojenemine: lagunes Kanada viimane jääšelf

Sündmuste käigus tekkis kaks hiiglaslikku jäämäge ja mitu väiksemat, mis on juba praegu asunud avamere suunas triivima, ütles White. Neist suurima pikkus on 55 kilomeetrit ja laius 11,5 kilomeetrit, kõik tekkinud jäämägede paksus on 70 kuni 80 meetrit.

«See on kahtlemata kliimamuutuse tagajärg,» ütles Copland ja lisas, et jääd sulatavad nii selle kohal olev soojem õhk kui ka selle all liikuvad soojemad veed. «Milne’i šelf on väga eriline, see on hämmastavalt kaunis paik.»