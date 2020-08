Vaata: astronoomid tabasid pildile Linnutee-laadse galaktika universumi algusajast

Tšiilis asuv ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) teleskoobi tehtud pildil on näha galaktika SPT-SJ0418-47, mis asub meist koguni 12 miljardi valgusaasta kaugusel. Arvestades, et selle raadiolainetel kulus ALMA 66 raadioteleskoobist koosneva vaatlusjaamani jõudmiseks 12 miljardit aastat ja universum ise on 13,8 miljardit aastat vana, pidigi see olema tekkinud ligikaudu 1,4 miljonit aastat pärast Suurt Pauku.