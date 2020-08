Uuring ⟩ Koroonaviirusega seotud vandenõuteooriad on nõudnud üle 800 inimelu

Tõsi, valeuudiseid ja vandenõuteooriaid on levitatud kogu aeg, aga seoses koroonaviiruse pandeemiaga on needki uue hingamise saanud ning tekkinud on miski, mida kommunikatsiooniteadlased kutsuvad infodeemiaks – infotulvaks, mis sisaldab ka rohkelt inimesi ohustavaid libauudiseid, kuulujutte ja vandenõuteooriaid.