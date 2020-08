Mõttemängud: kuidas kahe vaagna kaugus inimesi taimetoitu sööma paneb

Tavapärasemad meetmed inimeste valikute taimsete valikute poole suunamiseks on lihatoodete kõrgem maksustamine või taimetoidu populariseerimine. Lisaks on olemas nn valiku arhitektuuri meede, mis sihib inimeste alateadvust. Näiteks arvati, et roogade järjekord sööklalettidel mõjutab alateadlikult nende populaarsust. Sellisel juhul peaks olema võimalik kasutada seda teadmist taimetoitluse propageerimiseks õppeasutustes ja mujal. Selline seos ei olnud aga piisavalt tõendatud.