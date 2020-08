54,4 kraadi - USAs mõõdeti maailma kuumarekord

Nagu nimigi viitab, on Surmaorg üks kogu maailma inimvaenulikumatest paikadest. Keset Mojave kõrbe asuv org on oma madalaimas punktis maailmamere tasemest 86 meetrit madalam ning tegu on äärmiselt kuiva ja kuuma paigaga. Oma nime sai see California kullapalaviku ajal, kui kõrbe läbida üritanud kullaotsijate meeskond seal karmide tingimuste tõttu oma kurva lõpu leidis.

Pühapäeval seal mõõdetud 54,4 kraadi näitab taas, et tegu on maailma kõige kuumema punktiga. Õigupoolest pärines ka varasem, 2013. aastal mõõdetud 54 kraadi Surmaorust ning 1913. aastal mõõdeti seal väidetavalt koguni 56,6 kraadi, kuid selle mõõtmise usaldusväärsus on tänaseks kahtluse alla seatud, kirjutab BBC.

Viimastel kuudel on USA läänerannik kannatanud ekstreemsete kuumalainete käes. Ilmaprognooside kohaselt peaks temperatuurid veelgi tõusma ning tipp peaks kätte jõudma tuleva nädala esimeses pooles. Kõrvetav kuum kestab siiski veel vähemalt 10 päeva.