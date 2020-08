Viimastel aastatel on aga ilmnenud, et Lõuna-Ameerika ja Atlandi ookeani lõunaosa kohal on magnetvälja sees hakanud arenema ala, mille sees on magnetvälja tugevus ümbrusest oluliselt nõrgem. Kuna magnetvälja anomaalia võib tõsiselt mõjutada orbiidil olevate satelliitide tööd ja põhjustada neis lühiseid ja rikkeid, on Lõuna-Atlandi Anomaaliana tuntud «mõlk» tõusnud ka NASA kõrgendatud huvi alla.