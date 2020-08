Paleontoloogiline matrjoška – teadlased sattusid erilisele leiule

Guizhou provintsis Kagu-Hiinas kaevas rahvusvaheline paleontoloogide tiim välja viiemeetrine ihtüosauruse skeleti. Oma üllatuseks avastasid paleontoloogid selle looma kõhuõõne kohal teise iidse mereroomaja kere fossiili. Leiust sai esimene tõend, et see ihtüosauruse liik toitus suurtest selgroogsetest, mitte peajalgsetest (nt kalmaarid), nagu varem arvati.

Raskelt neelatav avastus

«Vaadates sarnaste merereptiilide fossiile dinosauruste ajastust, me pole kunagi leidnud midagi, mis oleks maos nii hästi säilinud», ütles Davise California Ülikooli paleobioloogia professor ja artikli kaasautor Ryosuke Motani. «Meie ihtüosauruse mao sisu polnud maomahlaga söövitatud, nii et loom pidi ära surema peatselt pärast toidu neelamist. Alguses me lihtsalt ei uskunud seda, kuid pärast seda, kui olime veetnud mõne aasta väljakaevamisi külastades ja neid fossiile vaadates, olime lõpuks võimelised tunnistama tõde, mis meile näkku vaatas».

Tingituna sellest, et kõhus olevad fragmendid ei säili peaaegu kunagi, peavad teadlased enamasti toetuma kaudsetele märkidele nagu lõualuude kuju ja hambad, et selgeks teha, millest iidsed loomad toitusid. Leitud ihtüosauruse liigil polnud nii suuri ja teravaid hambaid nagu enamikul tippkiskjatel, mistõttu arvati varem, et nad toitusid kalmaaridest. Uus avastus lükkab selle idee ümber ning näitab, et nad toitusid ka suurtest selgroogsetest.