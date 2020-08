USAs kiideti heaks vereplasma-põhine koroonaravi, teadlased on rutakuse osas kriitilised

USA toidu- ja ravimiameti FDA andmetel võib haiguse läbi põdenud patsientide plasmast kasu olla, sest arvatakse, et see sisaldab antikehi, mis aitavad haigetel kiiremini paraneda ja kaitsevad haiguse tõsisema vormi eest.

Ehkki vereplasmat on juba varemgi kasutatud koroonapatsientide raviks Ühendriikides ja paljudes teistes riikides, siis on andmed selle efektiivsuse kohta endiselt ebakindlad.

Näiteks kirjutas üks maailma tipp-teadusajakirjadest Nature juba läinud nädala kolmapäeval, et teadlased üle maailma ei ole sellise sekkumise efektiivsuses veel veendunud.

Austria teatas juba maikuus, et mitmed koroonaviiruse patsiendid said terveks pärast vereplasma ülekandeid inimestelt, kes olid viirusest tervenenud. Ühe kriitilise allikana toodi välja ka endine FDA komisjonär Robert Califf, kes on tänaseks suundunud tööle erasektorisse. Califfi hinnangul võib plasmaravi poliitiline läbisurumine anda tagasilöögi uuringutele, milles üritatakse saada selgust, kas ja kui palju selline ravi üldse töötab.