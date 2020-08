Rahvusvaheline Kosmosejaam lekib jälle õhku

Kuigi astronautide elu veel ohus ei ole, on NASA avaldatud teade kosmosejaama õhurõhu seni seletamatust langemisest muret tegev, kuna ei ole seletatav ühegi teadaoleva õhukaoga. Esmakordselt täheldasid kosmosejaama haldavad teadlased, et miski ei klapi, juba 2019. aastal. Tollal oli õhukadu aga vaid väga väike, mistõttu ei alustatud koheselt ka lähema uurimisega. Aegamööda on väljavool aga suurenenud, mistõttu on kosmoseagentuurid nüüd kiiremas korras õhu ilmaruumi pääsemise paika otsimas.