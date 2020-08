Uuring: jahihooaja saabudes tõuseb raskmetalli sisaldus röövlindudes

Plii on organismis mürgistust tekitav raskmetall, mille mõjust röövlindudele on Linnuvaatleja kirjutanud ka varem . Teadlaste pingutusele vaatamata ei ole probleem vahepeal lahendust leidnud.

Seniste uuringute koondamiseks ning probleemist ülevaate saamiseks koostati ülevaateartikkel Euroopas aastatel 1983–2019 avaldatud 114 teadusartikli põhjal. Artiklis uuriti, kas pliikontsentratsiooni tasemed on aja jooksul muutunud, kuivõrd sõltuvad need jahihooajast, linnuliigi toitumisviisist või piirkonnast. Lisaks püüti välja selgitada, kuidas plii lindudele mõjub ja mis on peamised sellega kokku puutumise allikad.

Kui merikotkad on kogunenud pliihaavlitega lastud jahipraagi ümber, on tõenäoline, et koos toiduga satub nende organismi kahjustav või surmav kogus pliid.

Uuringu tulemusena selgus, et kõige kõrgem on pliikontsentratsioon kas ainult või osalisest raibetest toituvate röövlindude kudedes. Eestis pesitsevatest liikidest on nendeks näiteks meri- ja kaljukotkas ning hiireviu. Ülevaates ei nähtu ei dekaadide ülest ajalist ega piirkonnalist erinevust pliikontsentratsioonides, kuid selge on seos jahihooaja ja pliikontsentratsiooni tõusu vahel. Nii organismi kahjustavad madalamad kui ka surma põhjustavad kõrged kontsentratsioonid on Euroopa röövlindude seas tavalised ning selle kõige tõenäolisemaks põhjustajaks on jahipidamisel kasutatav pliimoon.