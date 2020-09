Kala on esimene eestlane, kes Eesti peaaegu 30-aastase agentuuri liikmesuse ajal nii kõrgele ametikohale on jõudnud.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on Eesti esindatus olulistes rahvusvahelistes organisatsioonides võtmetähtsusega Eesti positsiooni tugevdamisel maailmas. «Kala on pikaajalise ja tugeva taustaga diplomaat, kelle nimetamine nii kõrgele ja vastutusrikkale ametikohale on Eestile suur tunnustus,» ütles Reinsalu. «Eesti liikmesus omavahel tihedalt seotud IAEA nõukogus ja ÜRO Julgeolekunõukogus – ning tänasest ka eestlase positsioon Euroopa regiooni juhina – annab veel terviklikuma koostöövõimaluse mõlemas organisatsioonis.»