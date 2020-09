Eesti tudengisatelliidi start lükkus taas edasi

Suvel ebasoodsate ilmaolude tõttu ära jäänud kanderaketi Vega uus stardiaeg oli kell 4.51 Eesti aja järgi. Samas sai juba teisipäeva õhtuks selgeks, et raketi starti ei toimu. "Kohati on tuuled Kourou kohal tugevad, aga peamine põhjus on Korea Jeju saarel olev maajaam, mille antenn on vajalik raketiga suhtlemiseks. Korea poolsaare juures tegutseb praegu orkaan ja antenn on seetõttu pargitud fikseeritud asendisse. Ootame ilmade paranemist järgnevatel päevadel, märkis satelliidi meeskond.