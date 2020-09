Rakett 69 võitja asub koos Solaride'i meeskonnaga päikeseautot ehitama

Solaride'i tegevjuht Kristel Leif ütles, et Solaride annab nii noortele kui ka kogenud inseneridele kõva praktilise kogemuse ning loob neile võimaluse panustada taastuvenergia revolutsiooni. «Reigo huvi tehnoloogia ning taastuvenergia vastu ei jäänud meile märkamata ning me oleme veendunud, et ta on suureks abiks päikeseauto loomisel,» leiab Leif.