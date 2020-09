Digiinformatsioon võib paari sajandi pärast kaaluda pool Maad!

Ajakirjas AIP Advances ilmunud teoreetiline artikkel kasutab fundamentaalsest füüsikast tuntud kummalist seost informatsiooni ja energia vahel, et pöörata tähelepanu infoühiskonna plahvatuslikule arengule, mis võib tulevikus viia digitaalse katastroofini. Olge hoiatatud: järgnev tugineb keerulisele fundamentaalfüüsikale ja võib juhtme krussi ajada samamoodi nagu Christopher Nolani «Tenet», kuid kui füüsik Merlin Vopsonil on õigus, tähendab see, et infoühiskond tänasel kujul on määratud hukule.

Bitt biti haaval digitaalse katastroofi poole

Artiklis räägitakse bittidest, mis on väikseimad informatsiooniühikud, millest koosneb kogu digiinformatsioon. Üks bitt on teave, mis esitab ühe kahest võimalikust väärtusest, nt «0» või «1», «jah» või «ei». Tuginedes IBMi poolt välja käidud hinnangule, et tänapäeval toodetakse aastas ligi 7 sekstiljonit (7 x 1021) bitti, võrdleb artikli autor füüsikadoktor Merlin Vopson Portsmouthi ülikoolist erinevaid kasvutempo stsenaariume.

Kui võtta näiteks eelduseks, et kogu toodetud bittide arv suureneb iga aasta 20 protsendi võrra, võrduks kõigi inimkonna toodetud bittide arv juba 340 aasta pärast aatomite arvuga Maakeras ehk oleks 1050. Kui aastane kasv oleks aga 50 protsenti, jõutakse selle piirini juba 150 aastaga.

Nii suurt infohulka pole Maal puhtfüüsiliselt võimalik salvestada. Samas, võttes arvesse sageli tsiteeritud numbrit, et 90 protsenti digitaalsest infost on toodetud viimase paari aasta jooksul, mis tähendab info kümnekordistumist selle perioodi vältel, ei kõla 20- või 50-protsendiline aastakasv võimatuna.

Informatsiooni loomine nõuab energiat

Veelgi põnevamaks muutub võrdlus siis, kui kasutada 1961. aastal füüsik Rolf Landaueri poolt välja pakutud seost informatsiooni ja energia vahel. Landauer märkas, et igale informatsiooni ühikule peab vastama väike hulk energiat, mis vabaneb soojusena informatsiooni kustutamisel. See tähelepanek võib kõlada vaid teoreetilisena, kuid tänaseks on avaldatud ka katselisi tõestatusi. Mõned on siiski selle seaduse ühest või teisest küljest kahtluse alla seadnud.

Niisiis nõuab informatsiooni loomine minimaalset hulka energiat, millest ei saa üle ega ümber. 50-protsendilise aastkasvu korral nõuaks uue üksnes info salvestamine juba 110 aasta pärast rohkem võimsust kui kõigil energiaallikatel praegu pakkuda on. Juba 110 aasta pärast nõuaks üksnes uue info salvestamine minimaalsete energiakuludega rohkem võimsust kui praegu kõigil energiaallikatel pakkuda on (50-protsendilise aastakasvu korral). Seejuures peab meeles pidama, et tänapäeva tehnoloogiaga on informatsiooni salvestamine ja töötlemine tunduvalt kulukam kui Landaueri teoreetiline miinimum ütleb, mis liigutab kriitilise piiri ajas veelgi ligemale.

Informatsioon kui viies aineolek

Vopson ei piirdu numbritele perspektiivi andmisel informatsiooni ja energiaga. Ta kasutab 2019. aastal enda poolt avaldatud massi-energia-informatsiooni ekvivalentust, mis ütleb, et informatsioonil on mass. Vopsoni arvates võib informatsiooni lugeda viiendaks aine olekuks peale tahke, vedela, gaasilise ja plasmaoleku ning samuti võib tema arvates informatsioon olla kõige levinum aine olek universumis.

Kuigi selline Vopsoni väljakäidud ekvivalentsus pole veel eksperimentaalset tõestust leidnud, tuleneb see Albert Einsteini massi-energia seosest (E=mc2) ja Rolf Landaueri informatsiooni-energia printsiibist (vt üleval). Nimelt, kui informatsioonil on energia ning energia on sama, mis mass, siis informatsioonil peaks ju olema mass. Niisiis kaalub üks bitt informatsiooni toatemperatuuri juures kõigest 3 x 10-38 kilogrammi ning kogu digitaalse informatsiooni kaal täna on võrreldav ühe bakteri kaaluga (2 x 10-16 kilogrammi)!