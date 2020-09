Katse lükkas ümber populaarse seletuse ühele füüsika suurele küsimusele

Tänapäeva füüsika ütleb, et väikeste objektide maailm on palju veidram, kui meid ümbritsev «suur» maailm. Üks piltlikumaid näiteid on see, et aatomid ja teised väiksed osakesed võivad enne kui neid vaadeldakse asuda kvantteooria kohaselt mitmes olekus, näiteks kahes asukohas samal ajal.