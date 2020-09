SUUR GALERII ⟩ Koomiline elusloodusfotograafia konkurss lõppes 44 ülinaljaka fotoga

Antud konkurss oli loodud fotograafide ja loodussõprade Paul Joynson-Hicksi and Tom Sullami poolt. Pilte võib saata igaüks ning osalemine on täiesti tasuta. Lisaks meeletõstmisele ja naeratustele püüab see globaalne üritus pöörata inimeste tähelepanu looduse haprusele ja selle päästmise ja säästmise olulisusele. Kõike seda tehakse läbi positiivse ning kaasahaarava vaatevinkli.