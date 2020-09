VIDEO ⟩ Uus liitreaalsuse äpp võib muuta bioloogia- ja geoloogiatunde

Liitreaalsus on tehnoloogia, mis võimaldab mobiiltelefonil «näha» reaalmaailma läbi kaamera ning joonistada ekraani peale kolmemõõtmelisi struktuure. GeoXplorer teebki seda – äpis on võimalik läbi telefoniekraani lähemalt uurida mineraale, molekule, geoloogilisi struktuure ja isegi iidset kunsti.

Objekte on võimalik rakendusse lisada erinevat moodi, kuid põhiliseks meetodiks on fotogramm-meetria, mis kasutab detailseid fotosid, et luua kolmemõõtmelisi objekte graafikatöötlusprogrammides. Martin Pratti sõnul tehakse igast objektist mitusada fotot erinevate nurkade all ning hiljem pannakse neist kokku vastavas programmis virtuaalobjekti.