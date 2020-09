Nõukogude Liidu veebidomeen on siiani aktiivne

Internetis kasutatakse tippdomeeni identifitseerimaks, kuhu üks või teine veebileht võib kuuluda. Riikide tippdomeenid on enamasti kahetähelised (näiteks .ee, .lv või .pl), kuid sõltuvalt veebilehe eesmärgist võivad nad olla ka täiesti erinevad. Veebidomeeniks aga nimetatakse veebilehe täisnime, näiteks postimees.ee.

1991. aastal ei olnud aga kohe uut tippdomeeni võtta, mistõttu otsustas Venemaa jätkata juba olemasoleva .su domeeni kasutamist, kui samal ajal kõik muud lagunenud riikide tippdomeenid läbisid uuenduse. Aastal 1994 loodi Venemaa .ru tippdomeen, mistõttu Interneti-nimede ja -numbrite määramise korporatsioon ICANN pidi .su tippdomeeni oma nimekirjast eemaldama, kuid Venemaa võimude ja internetikasutajate soovide järgi jäeti see alles.

ICANN soovis ka tulevatel aastatel .su tippdomeeni kinni panna ning lõpetada selle all uute veebilehtede ilmumist, kuid lobistide töö tõttu jäi see taas alles. 2010. aastal oli kasutuses 93 500 veebilehte .su all, kuid rohkem levinud, vene internetile rohkem kohast .ru tippdomeeni kasutavaid saite oli tol hetkel üle siiski palju rohkem - üle 2 800 000.