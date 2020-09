Eesti teadlastel valmis turbauuringute andmebaas

Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Mall Orru tõdes Vikerraadio saates, et Eestis on turvast väga hästi uuritud ning põhilise osa andmestikust on kogunud Eesti geoloogiakeskuse turbauurijad. «Koostatud on 560 turbasooplaanid, kuhu on märgitud eraldi turbakihtide paksused – nii hästi- kui vähelagunenud turvasel,» kirjeldas Orru ja lisas, et 33 000 võetud turbaproovi on aukartust äratav arv.