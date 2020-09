Eesti nurmenukutalgute panus jõudis maailma teadusesse

«Eesti inimeste panus alusteadustesse on siinkohal märkimisväärne, kuna annab põhjuse kahelda pikalt kehtinud arusaamas, et mõlemat tüüpi õisi on võrdselt,» ütles TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi ökoloog Tsipe Aavik. «Kindlasti tasub siin rõhutada, et eestlaste tehtud vaatlused on üllatava tulemuse nurgakiviks ja värskelt ilmunud teadusartikli tarvis tehtud välitööde hulk on erakordne. Tänu inimeste huvile loodusteadusse panustada Eesti teadus ka maailma tipptasemel teadusajakirjandusse jõudis,» lisas Aavik.