Uuring: lindude päästmiseks tuleks tuulikute tiivad ära värvida

Viimastel aastakümnetel rajatud tuulepargid on piirkondades, mida läbivad ka linnud rändeteel. Sageli on tuulepargid neile ohuks: linnud hukkuvad vastu elektrituuliku masti lennates või tiivikulaba löögist. Sealjuures on inimkonna suurenevat energiavajadust arvestades üha uute tuuleparkide rajamine jätkuvalt päevakajaline.

Lindude hukkumist tuuleparkides on üritatud vähendada, kuid väga tõhusat lahendust ei ole seni leitud. Samas on laboritingimustes teada saadud, et linnud märkavad tiivikulabasid paremini, kui üks labadest on teist värvi. Tavaliselt on labad valged, sest valgena risustavad need maastikku visuaalselt vähem (samal põhjusel on labasid ka rohetriibuliseks värvitud), kuid on ka lennuohutuse tagamiseks värvitud punasetriibuliseks.