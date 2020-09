Eesti sai kahe linnuliigi võrra rikkamaks

Põhja-tormilind elutseb Atlandi ookeanil. Briti saartel ja Põhjamerel on ta tavaline lind, kuid Läänemerele satub ta väga harva. Näiteks Soomes, kus linnuvaatlejaid on Eestiga võrreldes palju kordi rohkem, on põhja-tormilindu vaadeldud vaid kaks korda. Põhja-tormilinnu levikukaarti vaata linnukaitseühenduse Birdlife International kodulehel. Uue liigi leidmise loo ja fotod leiab Roger Eriksoni fotoblogist.