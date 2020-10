«Raske oleks leida midagi, mis oleks nii paljude inimeste elusid paremaks teinud»

Nagu tõdes preemia välja andmisel kõnelenud Nobeli komitee peasekretär Thomas Perlman, on seekordne meditsiinipreemia küll varasemate võrreldes lihtsamini mõistetav, kuid samas on raske leida midagi, mille tulemusel oleks nii paljude inimeste elu reaalselt paremaks muutunud. Näiteks tõi Karolinska instituudi professor Gunilla Karlsson-Hedestam välja, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatab haiguse käes aastas umbes 70 miljonit inimest, kellest sureb 400 000. Samas on haigus tõenäoselt tugevalt alaraporteeritud.

C-hepatiit on enamasti vereülekannete teel leviv progressiivne haigus, mis hävitab aastate jooksul haigestunud inimese maksa. Esimesed märgid selle olemasolust pärinesidki vereülekandeid saanud patsientidelt või neilt, kes olid saanud vereseerumi põhjal loodud ravipreparaate. 1960ndate lõpuks oli juba teada, üks vereülekannetega leviv viirus, millele anti lõpuks nimeks B-hepatiit. Ometigi ei suutnud see seletada kõiki haigestumisi.

Üks värsketest nobelistidest, Harvey J. Alter asuski asja uurima USA Riiklike Terviseinstituutide teadlane Harvey J. Alter, kes testis süstemaatiliselt kõiki võimalikke haigustekitajaid ning tuli välja hüpoteesiga, et tegu peab olema viirusega. 1978. aastal näitas ta ära, et vereplasma ülekandega on võimalik viirust ka šimpansidele edasi anda. Järelikult pidi vereplasmas veel midagi leiduma. Algas võidujooks veel tundmatu viiruse leidmiseks.

Selle tuvastamisel mängisid keskset rolli Michael Houghton ja kolleegid ravimifirmas Chrion, kes suutsid molekulaarbioloogiliste ja immunoloogiliste meetodite abil tuvastada patsientide verest kogutud DNA-fragmentide seast üksikud, millele reageerisid ak patsientide antikehad. Tegu oli DNA-lõikudega, mis kõik pärinesid ühest Flaviviruse gruppi kuuluvalt viiruselt, millele antigi nimeks C-hepatiit.

Kuigi viiruseosakese olemasolu ja seos haigusega olid nüüd teada, ei olnud selle roll päris selge. Täpsemini ei osanud teadlased vee öelda, kas viiruse mõju seletas kogu haiguse leviku või oli tegemist vaid ühega paljudest haigust tekitavatest faktoritest. Selleks lõi kolmas nobelist, St Louisi Washingtoni Ülikooli teadlane Charles M. Rice geneetilise muundamise teel nn «puhta» viiruse tüve, milles puudus inaktiveeriv DNA-piirkond, mis viiruseosakeste paljunemise käigus muidu vahel tekib. Selle viirusetüve šimpansitest katseloomade maksa viimise tagajärjel tekkisid neil täpselt samasugused haiguse kliinilised sümptomid nagu inimeselgi, lisaks leiti viirust ka loomade verest. See oligi viimane ammendav tõend C-hepatiidi haiguse ja seda põhjustava viiruse osakeste vahelisest seosest.

Nagu selgitas Gunilla Karlsson-Hedestam, on see miljoneid inimesi puudutanud viirus tänu selle aasta laureaatide tööle maailmast peaaegu kadunud ning arenevad ka efektiivsed viirusevastased ravimid. «Need arengud on päästnud miljoneid elusid üle maailma ning globaalsel tasemel käivad ka püüdlused see haigus lõplikult kõrvaldada,» ütles Karlsson-Hedestam.

«Enne viiruse avastamist oli vereülekannete tegemine nagu vene rulett – kas sellega saab haiguse või ei saa?,» lisas Karolinska Instituudi rakubioloog Nils-Göran Larsson.

Kes nad on? Harvey J. Alter Sündinud 1935. aastal New Yorkis Arstidiplom Rochesteri Ülikoolist, alates 1969. aastast Riiklike Terviseinstituutide vanemteadur. Enne C-hepatiidi avastamiseni viinud teadustöid osales ka Baruch Blumbergi uuringutes, mille käigus leiti B-hepatiidi viirus. Blumberg sai selle eest Nobeli preemia 1975. aastal. Michael Houghton Inglismaal sündinud teadlane. Doktorikraad King’s College Londonist 1977. aastal. Töötanud palju erasektoris, sealhulgas viis Nobeli preemiani viinud uuringud läbi Chironi korporatsioonis. Alates 2010. aastast Alberta Ülikooli viroloogia professor ja Li Ka Shingi Rakendusviroloogia Instituudi direktor. Tuntud ka kui üks D-hepatiidi avastajatest. Alates 2013. aastast osalenud ka C-hepatiidi vaktsiini arendamises. Hetkel on see kliinilistes uuringutes. Charles M. Rice Sündis 1952. aastal California osariigis Sacramentos. Õppis algselt California Davise Ülikoolis zooloogiat, 1981. aastal kaitses biokeemia doktorikraadi California Tehnoloogiainstituudis. Alates 2001. aastast New Yorki Rockefelleri Ülikooli professor ja aastatel 2001-2018 sealse C-hepatiidi uurimise keskuse juhataja.

Läinud aastal anti meditsiinipreemia jagamisele William G. Kaelinile, Sir Peter J. Radcliffe’ile ja Gregg L. Semenzale, kes said tunnustuse oma avastuste eest, mis puudutavad rakkude võimet reageerida hapniku kättesaadavusele ja selle põhjal geenide avaldumist muuta.

Meditsiinipreemia numbrites

Alates 1901. aastast on meditsiinipreemiat välja antud 110 korda, auhinna välja andmine on vahele jäänud üheksal korral, peamiselt Esimese ja Teise maailmasõja ajal.

Välja antud auhindadest on 39 läinud vaid ühele laureaadile.

33 auhinda on läinud jagamisele kahe laureaadi vahel.

38 korda on auhinda jaganud kolm laureaati.

Nobeli meditsiinipreemia laureaate on läbi ajaloo 219 laureaati, nende seas ka 12 naist.

Noorim meditsiinilaureaat oli Frederick G. Banting, kes sai selle 1923. aastal, olles vaid 32-aastane. Bantingu panus seisnes diabeedi ravi arendamises.

Vanim nobelist oli Peyton Rous, kes pälvis selle 1966. aastal 87-aastaselt. Tema omakorda sai selle kasvajaid tekitavate viiruste avastamise eest.

Korduvalt ei ole keegi auhinda saanud. Küll aga on neli perekonda, kus leidub kaks nobelisti: abielupaarid Gergy ja Carl Cori (1947) ning May-Britt ja Edvard I. Moser (2014); isa-poeg Arthur (1959) ja Roger D. Kornberg (2006) ning vennad Jan ja Niko Tinbergen.