Pilk taevasse: öötaevas särab aastakümnete vägevaim vaade Marsile

Joonis Marsi vastasseisudest Eestis asuva vaatleja jaoks. Horisontaalsel teljel on kujutatud vastasseisude aega, vertikaalsel planeedi kõrgust horisondist nähtuna Tartust. Punakate ketaste suurus vastab proportsionaalselt planeedi näivale läbimõõdule meie taevas. FOTO: Üllar Kivila

Sellel aastal asub Marss meile 6. oktoobril 62 miljoni kilomeetri kaugusel, mis on keskmisest oluliselt lähemal. Mitte küll nii lähedal kui kaks aastat tagasi, kui see oli meist 57 miljoni kilomeetri kaugusel ja 2003. aastal kui vahemaa kahe planeedi vahel oli viimase 60 tuhande aasta väikseim - 55 miljonit kilomeetrit.

Kui Marss oli meile kõigest paar aastat tagasi lähemal, siis mis teeb õigupoolest tänavuse vastasseisu nii eriliseks? Aus vastus on, et ega näiteks lõuna pool asuvate vaatlejate jaoks väga ei teegi. Meie elame aga «kõrgel» Eestis, kus Marsi vaatlemine suuremate vastasseisude ajal on enamasti raskendatud. Asi selles, et Marsi soodsaimad vastasseisud leiavad aset iga 15 ja 17 aasta tagant. Paraku juhtuvad need ajale, mil Eestis on parasjagu suvi ja Marss taevas väga kõrgele ei tõuse. Meenutagem enne kirjutatut, et vastasseisu perioodil asub Marss Päikesest 180 kraadi teisel pool. See tähendab, et kui Päike öösel väga sügavale horisondi taha ei sukeldu, ei saa ka vastasseisus viibiv planeet samal ajal horisondist väga kõrgele tõusta. See tähendab, et kõige kehvem aeg mistahes planeedi vastasseisu Eestist vaadelda on suvine pööripäev ja kõige soodsam talvine pööripäev. Praegune sügisesest pööripäevast hilisem aeg on seega suhteliselt soodne.

Kaks aastat tagasi, kui Marss asus meile küll lähemal, asus ta Maaga vastasseisu juuli lõpus ning tema maksimaalne kõrgus horisondist oli vaid pisut üle 7 kraadi. Tänavu on sama arv 37 kraadi. (Kui küsida, et kui kõrged need kraadid taevas paistaksid, siis üheks heaks sõna otseses mõttes rusikareegliks on kasutada enda väljasirutatud rusikat mille laius vastab umbes kümnele kraadile). 30 lisakraadi tähendavad, et kui 2018. aastal ei olnud Marsil ka kõige soodsamal ajal Eestist praktiliselt mingeid pinnadetaile näha, siis sellel aastal on see täiesti võimalik. Oleme ju madalamal paistvat planeeti sunnitud tahes tahtmata vaatama pikuti läbi Maa atmosfääri, milles hõljub muuhulgas segavat tolmu, tuhka ja veeauru. Sellisel juhul ei loe kui võimas on meie teleskoop - udust laiku suurendades näeme me lihtsalt suuremat udust laiku. Mida kõrgemal on aga objekt, seda õhem on atmosfäär meie ja selle vahel ning vaade planeedile on oluliselt selgem.

Seega on tänavune Marsi-vastasseis Eestis asuva vaatleja jaoks viimaste kümnendite optimaalseim. Näiteks kahe aasta pärast detsembris kerkib Marss Eesti taevas veelgi kõrgemale (umbes 57 kraadi), kuid selle kaugus on võrreldes tänavusega peaaegu 20 miljonit kilomeetrit suurem. Sellest järgmisel (2025. aasta jaanuaris) on ta eelmisega enam vähem sama kõrgel, aga tublisti kaugemal ja nii edasi. Alles 2035. aasta septembris tõuseb ta taaskord meie taevas umbes 30 kraadi kõrgusele, asudes meist siis kõigest 56 miljoni kilomeetri kaugusel.

Kuidas vaadelda?