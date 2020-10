Füüsika-Nobel anti mustade aukude avastamiseni viinud teaduse eest

Nobeli auhinna rahalisest preemiast 50% läheb Sir Roger Penrose'ile, kes näitas 1960ndatel läbi matemaatiliste mudelite, et mustade aukude olemasolu on Einsteini üldrelatiivsusteooria vältimatu tulemus - et mustade aukude tekkimine on loomulik ja ootuspärane protsess.