CRISPRi-revolutsionäärid said keemia-Nobeli

Nagu ütles laureaatide nimed teatavaks teinud Nobeli komitee liige Göran Hansson, on seekordne auhind selline, mida on juba mõnda aega oodatud. Praeguseks on CRISPR-Cas9 tehnoloogia leidnud rakendust peaaegu kõigis geenitehnoloogia valdkondades meditsiinist sordiaretuse ja sünteetilise bioloogiani.

Nagu selgitas Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets, koosneb ideaalne Nobel alati tugevast fundamentaalteaduslikust baasist, millele on loodud ka tugev reaaleluline rakendused. Antud juhul on mõlemad selgelt olemas.

«Fundamentaalsel tasemel avastati, et mitte vaid meil ei ole olemas immuunmehhanismid, aga ka bakteritel on pärast viirusega kokku puutumist patogeen n-ö mälus ning nad on võimelised neid uuel kokkupuutel hävitama. See on hästi huvitav fundamentaalteaduslik pool,» ütles Maimets.

Streptokokk-bakteritest avastatud mehhanismi ära tundmine oli aga vaid suure avastuse algus. Nimelt näitasid teadlased eesotsas Charpentier’ ja Doudnaga õige pea, et seda rakuprotsessi on võimalik kasutada ka suurtes genoomides ülitäpsete, kasvõi üksiku aluspaari täpsusega muudatuste tegemiseks. Seetõttu ongi CRISPR-Cas9 tihtipeale nimetatud ka molekulaarseteks käärideks, millega saab geenijärjestusi ülitäpselt muuta.

Kuigi CRISPRist kui Nobeli-väärilisest avastusest on räägitud aastaid, tõi Toivo Maimets välja, et tänast auhinda võib siiski pidada mõneti üllatavaks. Nimelt on USAs juba aastaid käimas tuline patendivaidlus tänaste nobelistide ja Broadi Instituudi teadlaste vahel selle üle, et keda ikkagi uue tehnoloogia alusepanijateks lugeda võib. Kuna maailma muutva tehnoloogiapatendi omamine tähendab igal juhul miljardeid dollareid, ei ole kumbki pool järgi andnud ja vaidlus ei ole ka veel lahendust leidnud.

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. FOTO: Sille Annuk / Postimees / Scanpix

«Üldiselt arvati, et Nobeli komitee ei hakka selles küsimuses positsiooni võtma, aga ikkagi võttis. Selles suhtes on uudis ootamatu,» tõdes Maimets.

Igal juhul on CRISPR kasvanud tänaseks väga suureks teadustegevuse osaks – muu hulgas loodetakse sellega ravida hulka geneetilisi haigusi nagu näiteks sirprakulist aneemiat – ja ka väga suureks äriks. Näiteks on CRISPRi abil juba praegu toodud turule täiesti uudseid taimesorte. CRISPRi üheks eeliseks ongi selle lai kasutusvaldkond. Sisuliselt on sellega võimalik muuta kõiki elusorganismide tüüpe.

Samas rõhutati ka Nobeli preemiate jagamisel, et seekordse Nobeliga kaasneb ka hulgaliselt eetilisi küsimusi. Nagu tõdesid ka Nobeli komitee liikmed, on peamine CRISPRi kasutusviiside piiraja inimese kujutlusvõime ning juba praegu on tulnud esile juhtumeid, kus «molekulaarsete kääride» kasutamine on toonud kaasa avalikku pahameelt. Neist markantseim oli aastal 2018, kui hiina teadlane He Jiankui teatas, et on loonud maailma esimesed muundatud geenidega beebid.

«Selle tehnoloogia tohutu vägi tähendab, et peame seda kasutama väga ettevaatlikult, kuigi ilmselgelt annab see inimkonnale suured võimalused,» ütles Nobeli komitee liige Claes Gustafsson.