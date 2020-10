Otse ⟩ Millise maailma muutnud avastuse eest antakse keemia-Nobel?

Eelmisel aastal said liitium-ioon patareide välja arendamise eest keemia-Nobeli John M. Goodenough, M. Stanley Whittingham ja Akira Yoshina.

Keemia-Nobel numbrites

Alates 1901. aastast on välja antud 111 Nobeli keemia-auhinda. Teiste preemiatega sarnaselt on see välja andmata jäänud kaheksal korral, peamiselt Esimese ja Teise maailmasõja aastatel.