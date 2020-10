Kaugelt vaatamise kunst: veekogude kaugseire kosmosest ja veidi lähemalt

Kaugseirega on võimalik uurida suuri alasid ning teha seda tunduvalt sagedamini, kui on võimalik teha kohtmõõtmisi. Selleks on kõigepealt vaja välja töötada meetodid, kuidas leida „vee värvist“ meid huvitavate parameetrite väärtusi – näiteks vees leiduvate ainete kontsentratsioone – ning tuvastada merepõhjas kasvavate vetikate, taimede ja korallide rühmi, hinnata vee sügavust, jne. Kaugseire abil tehtud hinnangud ei saa kunagi olla nii täpsed kui laborianalüüside tulemused (kuigi ka neil on tihtipeale suhteliselt suured vead). Kokkuvõttes oleme silmitsi filosoofilise küsimusega: kumb on täpsem – kas kirjeldada tervet merd või järve vahel harva võetud paari ämbritäie täpsemate meetoditega analüüsitud vee abil või hoopis iga päev kogu merd või järve katvate kaugseirepiltide abil? Ilmselt on vaja siiski mõlemat.

Vee värvi vaheldumine Väinameres. Pilt on loodud NASA maakera seirava satelliidi EO-1 pildisensori Advanced Land Imageri andmetest. FOTO: TÜ Eesti Mereinstituudi Kaugseire ja Mereoptika Osakond

Satelliidipiltide abil täpsustus järvede roll süsinikuringes

Probleemid, mida Eestigi veekogude kaugseirajad lahendada aitavad, on väga mitmekesised. Näiteks kümmekond aastat tagasi olid kliimateadlased arvamusel, et järvedel ja jõgedel ei ole globaalses süsinikuringes praktiliselt mingit rolli, sest need katavad väga väikese osa Maa pinnast. Limnoloogidel oli küll mõningaid kahtlusi, kas siseveed ikka on lihtsalt «torud», mis transpordivad süsinikku maismaalt ookeanidesse. Mõne tuhande järve andmete ekstrapoleerimine kogu maakerale viitas sellele, et tegelikult on just järved need kohad, kus orgaanilise süsinikuga toimub suur hulk protsesse – osa süsinikust settib järvede põhja, osa lendub süsihappegaasi või metaanina, osa jõuab lõpuks meredesse ja ookeanidesse.

Kümmekond aastat tagasi ei olnud aga teada sedagi, kui palju on Maal järvi ning kui suured need on. Globaalse hinnangu andmiseks kasutati järvede hulga kohta statistilist hinnangut, mis oli mitmete teadlaste arvates pisut vildakas. Järvede rolli täpsustamiseks süsinikuringes oli kõigepealt vaja leida, kui palju on maailmas järvi ning kui suure pindala need katavad.

Selle loo autor ja hiljem ka üks tema juhendatavatest võtsid ette kogu maakera katvad parima võimaliku lahutusega tasuta saadaolevad satelliidipildid ning lugesid kõik järved kokku. Kui eespool oli juttu, et vesi on maismaast väga selgelt erinev, siis päris alati see nii ei ole. Näiteks pilvede ja mägede varjud ning tihedad okasmetsad võivad kosmosest paista järvedena, eriti kui kasutatava satelliidi tehnilised võimalused on piiratud. Samas võivad väga sogased järved olla kosmosest vaadatuna pea sama heledad kui maismaa. Kosmosest paistab tihtipeale ka järvede põhi, mis on sarnane maismaaga, ning järvede kallastel on sageli taimestikku (roostikud, ujulehtedega taimed). Kõik see muudab vee ja maa automaatse eristamise üsna keeruliseks. Järvede satelliidipiltidelt loendamiseks vastavaid meetodeid arendades ja rakendades tuli välja, et neid on Maal ainult 117 miljonit, mitte 304 miljonit, nagu varem statistilise hinnangu järgi arvati. Järvede kogupindala osutus seejuures aga arvatust suuremaks.