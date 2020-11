Vaba akadeemia loeng ⟩ Mati Martin: «Kahetiivalistest üldiselt ja põhjalikumalt kärbestest»

Kärbselised kuuluvad ühte arvukaimatest putukarühmadest ja etendavad olulist osa looduses toimuvas aineringes. Nad on looduses hästi kohastunud ning leidnud väga mitmesuguseid võimalusi toidu hankimiseks ja järglaste kasvatamiseks. Mille poolest nad veel huvitavad on, selgub loengu käigus.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.