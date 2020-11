Teadusagentuur vaatab uuesti läbi kohtus vaidlustatud grandiotsuse

Kuid kohus siiski leidis, et ETAg on vaidlusaluse taotluse hindamisel teinud olulise menetlusvea, kuna teadlasele saadetud vastuses, hindamisnõukogu koosoleku protokollis ja lõpphinnangus ei ole esitatud faktivigadele viitavate vastuväidete analüüsi.

Teadusagentuuri juhatuse ja hindamisnõukogu esimees Andres Koppel selgitas, et agentuur nõustub kohtuotsusega nig ei lähe seda vaidlustama. «Kuigi kohtuotsus oli meie jaoks negatiivne, aitab see meil edaspidi eksperdikomisjonide ja hindamisnõukogu töö kvaliteeti tõsta. Kindlasti teeme sellest juhtumist väga tõsised järeldused ja püüame edaspidi hinnanguid põhjalikumalt ja arusaadavamalt selgitada,» lisas Koppel. Tema sõnul saab tuua vlja ka positiivse joone agentuurile, nimelt, otsusega sai ETAg kinnituse, et uurimistoetuste taotluste hindamise süsteem on igati asjakohane.