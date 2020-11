Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Jüri Engelbrecht

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis mehaanikateadlane ja akadeemik Jüri Engelbrecht. Ta on pikaajaline viljakas teaduse eest seisja ja populariseerija nii Eestis kui Euroopas, kes on mõjutanud ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse olulisusest laiemalt. Sealhulgas on Engelbrecht andnud tohutu panuse teaduspoliitika oluliseks rääkimisse ja kirjutamisse ning olnud 20 aastat Eesti teaduste akadeemia president ja asepresident. Tema sulest on valminud väga palju kirjutisi alates artiklitest ja esseedest ajakirjanduses kuni raamatuteni, teatas Teadusagentuur.