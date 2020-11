Vaata: maailma parimate teadlaste koorekihti pääses kuus eestlast

Statuudi kohaselt toob Clarivate oma tippteadlaste nimistus välja teadlased, kes on näidanud oma erialal märkimisväärset mõju ja avaldanud seejuures ka mitmeid, oma eriala piires tsiteeritavuselt tipmise 1 protsendi sekka paigutuvaid artikleid.

Tartu Ülikooli bioloogilise informaatika vanemteadur Kessy Abarenkov , kelle uurimissuunaks on peamiselt seente elurikkuse informaatika ja seente elurikkuse andmebaasi PlutoF edendamine.

Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen, kes tegeleb oma teadustöös atmsofäärifüüsikaga: tema teemaks on pilvi tekitavad nanoosakesed, aerosoolide mõju atmosfääritoimimisele ja ka kliimamuutustega seotud küsimused. Viimastel nädalatel on professor Junninen olnud aga avalikkuse tähelepanu all koroonaviiruse maskide testimisega.