Kuidas ikkagi koroonaviirusest võitu saada? «Šveitsi juustu graafik» seletab

Kevadel inglisekeelses meediaruumis ja ka Postimehe veebis laineid löönud hispaania-prantsuse analüütik Tomas Pueyo on nimetanud koroonaviirusega võitlemise põhistrateegiad «haamriks» ja «tantsuks». Esimene on see, mida tegi terve maailm kevadel, kui sisuliselt suleti kõige hullemate tagajärgede ära hoidmiseks terved ühiskonnad. Loomulikult said sellega pihta majandused ja inimeste elujärjed ning praeguseks on riikide samme vaadates näha, et teist korda sellist sulgemist keegi läbi viia ei soovi.