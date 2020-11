Vaba Akadeemia loeng ⟩ Juhan Javoiš: «Keskkonnaprobleemide kolm vaala. Kuidas kommunikeerida kommunikeerimatut?»

Juhan Javoiš keskendub loengus keskkonnaprobleemide kolmele vaalale, pidades silmas järgmisi loodusnähtusi: 1. koormise põhimõtet (handicap principle), 2. ühisvara tragöödiat (tragedy of the commons), 3. enesepettust (self-deception, sensu Trivers 2000).

Kõik eelnimetatud «kolm vaala» on Juhan Javoiši hinnangul keskkonnaprobleemide põhjustena ülimalt olulised, raskesti ületatavad ja kaugelt liiga vähe teadvustatud ühiskondlikus kommunikatsioonis.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.