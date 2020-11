Tehnikaülikoolil õnnestus luua side teisegi kadunuks kuulutatud satelliidiga

Tudengisatelliit Koit jõudis orbiidile juba 2019. aasta suvel ning esimesed infopaketid õnnestus teadlastel sellelt vastu võtta alles 21. novembril.

Infopakett võeti vastu tänu harukordsele juhusele, mille taga on Tallinna Tehnikaülikooli satelliidi meeskonna, eriti aga tarkvaraspetsialisti Madis Kaalu ning samuti Tartu observatooriumi juhtivinseneri Viljo Alliku ja Tartu observatooriumi teaduri Tõnis Eenmäe väsimatud jõupingutused.

«See, et me selle infopaketi kinni püüdsime, oli täielik juhus!» ütles Madis Kaal. «Antennid olid pärast Hämariku ülelendu juhuslikult õiges suunas ja vastuvõtjad õigel sagedusel ning võtsid vastu veel ühe infopaketi, mille lahtikodeerimisel selgus, et saatjaks oli satelliit Koit. Kontrollimine näitas, et Koit asus tõesti sel hetkel selles suunas. Satelliidid Koit ja Hämarik kasutavad sama raadiosagedust, aga infopaketis olevad identifikaatorid on erinevad.»

TTÜ kosmosekeskusel on nüüd prioriteediks oma maajaama töökorda saamine, sest seni on satelliitidega side pidamiseks kasutatud teiste antenne, seal hulgas Tartu observatooriumi ja eraantenne. «Kuna satelliitidelt saabuv signaal on väga nõrk, siis kaalume side pidamiseks mõlemaid Mektory katusel asuvaid antenne - suurt paraboolantenni ja väiksemaid yagi-antenne,» ütles Mektory kosmosekeskuse juht Rauno Gordon.