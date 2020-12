Samal ajal aga on üks vähemus, kelle õigusi mitte ainult ei kaitsta, vaid keda riik viimastel aastatel süstemaatiliselt nuumab, kes tegeleb ka aktiivselt oma agenda ühiskonnaellu surumisega, kelle esindajad on lähedastes suhetes poliitilise võimuga, kes omakorda nende jaoks pidevalt erireegleid loob.

Kolmapäeval näiteks saime teada, et Ida-Virumaal pannakse suur osa avalikust elust käest läinud koroonaolukorra tõttu taas kinni. Loetelu suletavatest asutustest on pikk. Kes aga saab jätkata oma igapäevast tööd? Loomulikult kirikud, kelle puhul piirdub sulgemine vaid sellega, et nad peavad järgima oma tegutsemises reegleid, mida niigi avalikus ruumis juba ammu nõutakse. Koolid kinni, toidupoed ja kirikud lahti. Valitsuse sõnum näib olevat, et üks vaimutoidu vorm on olulisem kui teised.