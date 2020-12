Vaba Akadeemia loeng ⟩ Tõnu Viik: «Kas siis Veenusel on elu või mitte?»

Alates sellest ajast, kui Nõukogude Liidu sondid «Venera» maandusid Veenusel, on meil kindel teadmine, et sellises tulikuumas ja hirmsa rõhuga keskkonnas ei saa mitte mingisugust elu olla. Isegi siis mitte, kui jätta arvestamata väävelhappe piisad atmosfääris. Nüüd aga öeldakse, et Veenusel avastati ülimürgine gaas fosfiin ja elu seal on korraga võimalik. Kas Veenuse uurimine on teadlastele halvasti mõjunud? Seda uurimegi loengus.