Ühistranspordi kasutamine koroonaviiruse leviku ajal on varasemast ohtlikum, ent esmapilgul ei paista, et liiklejaid oluliselt vähenenud oleks. Värskest rahvusvahelisest uuringust selgub, et ühistranspordi kasutajad peavad seda võrreldes muu avaliku ruumiga ohutumaks kohaks.