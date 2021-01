Heakskiidu andnud Keskne Ravimite Standardi Kontrolli Organisatsioon ise teatas, et see on antud «laialdase ettevaatusabinõuna piiratud kasutamiseks kõrgendatud avaliku huviga eriolukorras, eriti uute muteerunud tüvede kontekstis». Vaktsiinitootja enda kõneisik Krishna Ella teatas aga, et nende vaktsiin on «200 protsenti turvaline».

«Kuna kolmanda faasi uuringute andmeid ei ole, ei tea me veel kui tõhus see vaktsiin on. Nii palju kui me piiratud teise faasi katsetest teame, on ta turvaline, aga mis siis, kui vaktsiin läheb laialdasse kasutusse ja siis saame hiljem teada, et tema tõhusus on vaid 50 protsenti? Kas see oleks vaktsineeritud inimeste vastu aus?» ütles viroloog Shahid Jameel BBC uudistele.