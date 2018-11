Päikesetorm võis põhjustada kümnete miinide plahvatamise

Samas on NASA andmetest teada, et 1972. aasta augusti alguses läbis Päike kogu teadusvaatluste ajaloo kõige aktiivsema faasi. Üks konkreetne piirkond referentsnimega MR 11976 muutus tol perioodil eriti aktiivseks. Toimus mitu võimsat päikesepurset, mis andsid hoogu ülivõimsale päikesetuule episoodile.

Samalaadseid potentsiaalseid ohtlikke sündmusi on toimunud varemgi. Näiteks jäi 1967. aastal üsnagi vähe puudu sellest, et USA oleks alustanud raketirünnakut Nõukogude Liidu vastu. Tollal seisnes probleem selles, et päikesetuul oli põhjustanud häiringu satelliidisüsteemis, justkui oleks need kuskilt segatud. Ainus suurvõim, kes oleks sellise asjaga hakkama saanud ja selleks ka piisavalt motiveeritud, oli mõistagi Nõukogude liit. Külma sõja ajal oli aga igasugune selliste seadmete ründamine või rivist välja viimine tõlgendatav sõja kuulutamisena. Täielikust hävingust päästis inimkonna napilt sõjaväelasteni jõudnud kosmoseteadlaste info tegelikult toimuvast.