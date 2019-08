Suur ülevaade: kust sai alguse vaktsiinivastasus?

Peagi andis Wakefield videointervjuu, kus teatas, et MMR-vaktsiini ja autismi vahel on põhjuslik seos olemas. Ta selgitas, et arenguhäirete tekkimist soodustab liitvaktsiin, mitte üksikud vaktsiinid. Lõpetuseks soovitas Wakefield MMR-vaktsiinist loobuda ja asendada see monovaktsiinidega.

Wakefieldi väljaütlemised muutusid üleöö tunnustatud teadmiseks. Ajakirjandus leiutas kiiresti täiusliku loo, mille tegelasteks olid ohvrid (lapsed ja nende vanemad), kelmid (vaktsiinide pealt kasu teeniv ravimitööstus) ja konspiraatorid (teadlased, kes aitavad valitsusel avalikkuse eest tõde varjata). Tekkinud segaduses keeldusid paljud täielikult vaktsiinidest. Suurbritannia ja USA juhtivad väljaanded ning teleprogrammid intervjueerisid nördinud lapsevanemaid, kelle normaalselt arenevatel lastel olid pärast MMR-vaktsiini manustamist ilmnenud autismile viitavad käitumisjooned. Juristidki ei jätnud juhust kasutamata ja algatasid vaktsiinitootjate vastu mitmeid kohtuprotsesse.

Mõni aasta hiljem tuli ilmsiks, et Wakefieldi uurimus oli läbinisti võltsing. Selgus, et tema tööd rahastasid juristid, kes otsisid võimalusi vaktsiinitootjate kohtussekaebamiseks. Lisaks oli Wakefield aasta enne kõmulise artikli ilmumist taotlenud patenti enda loodud leetrite monovaktsiinile. Seega oli ta otseselt huvitatud MMR-vaktsiini keelustamisest. Lisaks avastati, et artiklis oli laste tervisliku seisundi kohta esitatud väärandmeid. Lapsevanemate tunnistustest selgus, et kirjeldatud sümptomid esinesid kõige rohkem kahel uuringus osalenud lapsel. Karistuseks pidi Wakefield loobuma arstilitsentsist.

Wakefield lahkumas tema juhtumi arutamiselt Riiklikus Tervisenõukogus, mis viis lõpuks tema arstilitsentsi tagasivõtmiseni. FOTO: Lee Durant/National News/TopFoto/Scanpix

Pärast Wakefieldi libaartiklit on vaktsiinide ja autismi vahelise võimaliku seose tuvastamiseks läbi viidud arvukalt uuringuid. Näiteks 2014. aastal avaldati ajakirjas Vaccine analüüs, mis hõlmas ligi 1,3 miljonit last. See mahukas töö ei tuvastanud seost vaktsineerimise ja autismispektri häirete esinemise vahel. Äsja lõppes Taanis 10 aasta pikkune uuring, milles osales rohkem kui 650 000 last. Tulemustest selgus, et MMR-vaktsiini saanud laste seas esines autismi isegi mõnevõrra vähem!

Mugav on uskuda, et kõik vaktsineerimisele järgnev peab olema põhjustatud vaktsiinidest. Paraku on see kõige tavalisem põhjuse ja tagajärje vale seostamine. MMR-vaktsiini saavad lapsed samas eas, mil võivad ilmneda ka esimesed autismile viitavad tunnused. Mõnikord võib olla raske tunnistada, et tegu on juhusliku ajalise kokkulangevusega.

Vaktsiinivastaste meeleavaldus New Yorki Osariigi kohtumajas. FOTO: Mike Segar / Reuters/Scanpix

Elavhõbe ja alumiinium

Kui üks ravimipurgike sisaldab mitu doosi vaktsiini, on väga oluline tagada, et vaktsiin püsiks steriilsena. Saastumise vältimiseks hakati 1930. aastatel mitmedoosilistesse rohupudelikestesse lisama tiomersaali. See on antiseptiline elavhõbedat sisaldav ühend, mida muuhulgas on lisatud ka tätoveerimisvärvidele. Elavhõbe on tuntud kui mürgine aine ja mõistagi võib selle süstimine tekitada kõhedustunnet. Olgu mainitud, et Eestis on kasutusel ainult üheannuselised vaktsiinisüstlad ja tiomersaali nendes ei leidu.