Astronoomid avastasid teise võõrast planeedisüsteemist pärit komeeti

Objekt C/2019 Q4 (Borisov) jäi selle esmaavastajale Gennadi Borissovile silma 30. augustil. Toona asus see Päikesest ligikaudu 450 miljoni kilomeetri kaugusel. Sellest ajast saadik püüdsid keha peale Krimmis elava Ukraina optiku ka teised amatöörastronoomid ning NASA ja Euroopa Kosmoseagentuur, kirjutab ERR Novaator .

Kui esialgu peeti C/2019 Q4 äärmiselt pika perioodiga komeediks, siis täiendavate vaatluste valguses osutus keha orbiit sedavõrd väljavenitatuks, et see on tõenäoliselt pärit väljaspoolt Päikesesüsteemi.